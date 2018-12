Molenbeekse kinderen verbroederen dankzij voetbal

BRUSSEL‘Football = Art’! Met dat nieuwe project wil de Hasseltse poppenspeler en cabaretier Armand Schreurs tachtig kinderen uit 22 basisscholen in Molenbeek helpen verbroederen met voetbalclubs in het hele land. De leerlingen maakten tekeningen over sjotten. Die werden afgedrukt op grote spandoeken en hangen nu in het stadion van RWDM Molenbeek. “In een voetbalclub gebeurt veel meer dan alleen sporten. Het is een plek waar mensen samenkomen en waar nieuwe ideeën ontstaan”, zegt Schreurs.