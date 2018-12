Wat betekent de val van de regering voor u

BrusselZullen wij burgers iets merken van de oorlogjes die in de Wetstraat worden uitgevochten? Van een regering die alleen maar lopende zaken kan regelen? Het antwoord is ja. De gevolgen zijn groter dan de meeste politici laten uitschijnen. Veel zaken waarvoor duizenden mensen op straat zijn gekomen – hogere uitkeringen, hun pensioen, de kernuitstap,... – zijn op z’n minst onzeker. Herman Matthijs, professor openbare financiën (UGent), betwijfelt ook of de tax shift er wel kan komen. Ook de verhoging van de laagste uitkeringen zal volgens hem niet kunnen doorgaan. Allemaal het gevolg van de begroting van 2019 die er niet is. “Het goede nieuws: het begrotingsevenwicht is wel in zicht.”