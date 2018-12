GenkHet preventiecentrum voor brandwonden Oscare roept alle Belgen op om geen vuurwerk te kopen. “Laat het over aan professionals, want de gevolgen kunnen catastrofaal zijn.” Dat beaamt Genkenaar Ivo Deladde, die ei zo na een oog verloor toen een vuurwerkbatterij ontplofte. “Zeven minuten na middernacht lag ik al in het ziekenhuis.”