Lotto Soudal begint het seizoen 2019 in mineur. Voor het eerst sinds Björn Leukemans in 2007 zit het team opnieuw met een dopingzaak. Tosh van der Sande testte op de laatste dag van de Gentse Zesdaagse positief op corticosteroïde prednisolone. De renner is voorlopig geschorst door zijn ploeg.