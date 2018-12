Pieter Timmers maakt vandaag zijn comeback in Lausanne

Hersenvliesontsteking in juli, klaplong in november. Tussendoor nog een schouder- en elleboogblessure en griep. Pieter Timmers (30) kreeg de laatste maanden heel wat tegenslag te verwerken. “Stoppen? Nee, dat heb ik nooit overwogen”, zegt de Beringenaar, die vandaag en morgen zijn comeback maakt op de Swim Cup in Lausanne.