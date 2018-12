Tijdens de kerstvakantie worden in onze provincie liefst veertien tennistornooien gespeeld, maar de blikvanger is zonder twijfel het vijfsterrentornooi in Tenniscentrum Alken. Lisa Vanheusden, inderdaad de zus van Standardvoetballer Zinho, zorgt samen met Patrick Engelen voor de wedstrijdleiding. “Dit jaar pakken we uit met live streaming op terrein 1, een primeur voor het Belgian Circuit”, zegt Lisa trots.