’t Is gebeurd: deze kandidaten gaan de eindstrijd aan in ‘De Slimste Mens’

Boris Van Severen, Peter Van de Veire en Michèle Cuvelier. Zij namen het woensdag tegen elkaar op in de voorlaatste aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Eén van hen moest teleurgesteld naar huis, de twee anderen zien we donderdag met Julie Colpaert in de eindstrijd van het zestiende seizoen.

Wie zat er in de jury?

Het vrolijke duo Jan Jaap Van der Wal en Barbara Sarafian mochten plaatsnemen in de jurystoelen, en ze waren weer scherp in hun antwoorden en moppen.

Wat waren de beste quotes?

Erik Van Looy: “Zelfs onze koning is al op Tomorrowland geweest.” Jan Jaap van der Wal: “Echt waar? Om te vragen of de muziek wat zachter kan?”

Erik Van Looy: “Je hebt niet meegedaan aan Claim the Climate, de mars door Brussel voor het klimaat?” Boris Van Severen: “Nee, ik zat in Charleroi, voor een vrijgezellenweekend.” Jan Jaap van der Wal: “Veel uitstoot, waarschijnlijk.”

Peter Van de Veire: “Ik heb ooit eens op een paard gezeten met Jani Kazaltzis.” Barbara Sarafian: “Wie was dan het paard?”

Erik Van Looy: “Peter, ben jij klaar voor het finalespel?” Peter Van de Veire: “Ik denk het wel, ja.” Van Looy: “Hoe vaak heb jij de finale al gespeeld?” Van de Veire: “Het is nog maar de tweede keer. En de eerste keer was tegen een Hollander die niks wist.”

Wat was het mooiste moment?

Erik Van Looy vroeg winnares Michèle Cuvelier wie het zou halen in het finalespel, Peter Van de Veire of Boris Van Severen. Antwoord van Cuvelier: “De rationele keuze is Peter en mijn StuBru hart zegt ook Peter.” Die uitspraak was voor Boris Van Severen genoeg om recht te staan, te zwaaien naar de camera en te doen alsof hij naar huis ging.

Wie won de aflevering?

Michèle Cuvelier van Studio Brussel.

Wie moest er naar huis?

Acteur Boris Van Severen. Hij startte met een behoorlijke achterstand op Peter Van de Veire in het finalespel en beet zijn tanden stuk op de nevenpersonages van ‘The Simpsons’ en op het Amerikaanse trio ‘The Supremes’. Peter Van de Veire won met 250 seconden op overschot.

Wie speelt de allerlaatste aflevering?

Michèle Cuvelier en Peter Van de Veire nemen het op tegen VTM-journaliste Julie Colpaert. Een van hen zal zich donderdagavond kronen tot ‘De Slimste Mens ter Wereld’.