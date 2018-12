Haasrode -

Haasrode Leuven heeft woensdagavond in zijn heenwedstrijd in de achtste finales van de Challenge Cup volleybal voor mannenteams een achterstand opgehaald tegen het Israëlische Hapoel Kfar Saba. De Leuvenaars wonnen in de Sportoase uiteindelijk nog met 3-2 (23-25, 25-19, 21-25, 25-18 en 15-13). De terugwedstrijd in Israël staat op woensdag 16 januari (om 18u00 Belgische tijd) op het programma.