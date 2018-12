Filou Oostende wint nu ook tegen Italiaanse groepsleider Virtus Bologna

Na zeges in de arena’s van de nummers twee (Straatsburg) en drie (Patras) veroverde Oostende ook de scalp van de Italiaanse groepsleider Virtus Bologna. Djurisic en co wonnen met 77-76.

De Oostendenaars spiegelden zich aan de clubnaam van de Italiaanse opponent. Dapper en moedig controleerden ze ruim drie vierden van de wedstrijd. Bij 20-13 prijkte een maximale voorsprong van zeven eenheden op het bord. Lasisi had toen al drie bommen aan 100 % binnengeknald. Na de rust (37-35) namen beide teams beurtelings de leiding over.

Bologna scoorde veel uit Oostendse balverliezen. De Oostendse bank leverde een heel groot aandeel in de productie, 48 van de 77 punten. Oostende beheerste ook de luchtduels (39-31) en deelde meer assists (16-11) uit. In de slotminuten moesten Desiron (68-67) en Schwartz (77-75) met vijf fouten naar de bank. Met nog anderhalve minuut op de klok miste Mbaye één van zijn twee vrijworpen: 77-76. Virtus verhoogde de druk op de bal en de West-Vlamingen kwamen niet meer tot zuivere doelkansen. Aradori zag een bom ook slecht landen en Mwema plukte de rebound. Met nog 21 seconden voor de boeg vroeg Virtus een nieuwe time-out. Het vijftal Williams-Lasisi-Djurisic-Mwema-Ksteloot verdedigde heel goed. Aradori vond de goede richting niet. Uitblinker Djurisic (19 punten, 6 rebounds en 2 assists) plukte de beslissende terugkaatser en gooide de bal hoog en ver. Het duo Kesteloot-Lasisi hield het ronde dingl in de rangen.

FILOU OOSTENDE: (31 op 60 waarvan 6 op 15 driepunters, 9 op 12 vrijworpen, 24 fouten) LASISI 9-2, DESIRON 2-2, DJORDJEVIC 0-2, KESTELOOT 0-6, FIELER 6-0, Williams 7-7, Schwartz 0-5, Buza 2-2, Mwema 3-3, Maric 0-0, Djurisic 8-11.

VIRTUS BOLOGNA: (27 op 64 waarvan 9 op 25 driepunters, 13 op 21 vrijworpen, 15 fouten) PUNTER 6-10, TAYLOR 6-4, ARADORI 5-5, MBAYE 7-5, OUALE 2-11, Cappelletti 2-1, Kravic 5-2, Coumooh 2-3, Pajola 0-0, Rossi 0-0.

KWARTS: 20-16, 17-19, 18-21, 22-20