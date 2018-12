Invaller Eden Hazard doet het opnieuw: Rode Duivel trapt Chelsea naar halve finales League Cup

Eden Hazards neus voor doelpunten leek de afgelopen twee maanden even verstopt, maar is intussen volledig genezen. Dat is de belangrijkste conclusie na de kwartfinale van de League Cup, waar de Rode Duivel andermaal een sleutelrol speelde voor Chelsea. Hazard viel in na een uur voetballen tegen Bournemouth en scoorde in minuut 84 het enige - en dus beslissende - doelpunt.

Hazard mocht de kwartfinale van de League Cup op de bank beginnen, maar kwam na een uur spelen toch het veld op voor Ross Barkley. De Rode Duivel bleek beslissend: hij zette de actie die tot het doelpunt leidde op en werkte hem uiteindelijk met een gelukje ook af: 1-0. Bournemouth kon in de resterende minuten geen antwoord meer formuleren en is zodoende uitgeschakeld. Chelsea bekert verder. The Blues wonnen de League Cup al 5 keer, de laatste keer was in 2015.

JAAA | Eden Hazard breekt de ban voor Chelsea!



Nog in de League Cup stond woensdagavond de Londense derby Arsenal-Tottenham op het programma. Die kwartfinale bleek een prooi voor Tottenham, waar Toby Alderweireld de volledige wedstrijd speelde. The Spurs kwamen na twintig minuten op voorsprong via Son Heung-Min, op het uur verdubbelde Dele Alli die voorsprong: het werd 0-2.

De andere halvefinalisten waren dinsdagavond al bekend. Derdeklasser Burton Albion verraste tweedeklasser Middlesbrough op eigen veld (0-1), terwijl landskampioen Manchester City de maat nam van Leicester City na strafschoppen (1-1, strafschoppen 1-3). Voor het kleine Burton Albion, vorig jaar nog roemloos gedegradeerd uit The Championship, komt er in de halve finale hoe dan ook een affiche van formaat aan.