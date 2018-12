Tussen alle NBA-wedstrijden door is LeBron James ook een geweldige vader: "Ga zitten en luister eens even jongen"

LeBron James is de meest herkenbare basketbalspeler op de planeet. Maar naast drievoudig kampioen en sterspeler van de LA Lakers is 'The King' ook de vader van een dochter, Zhuri, en twee basketballende zonen, LeBron Junior en Bryce Maximus. Die laatste had deze week een oppepper van zijn vader nodig nadat hij vond dat hij niet zo goed gespeeld had. Maar dat was volgens LeBron wél het geval. "Hey, ga zitten en luister eens", zei James na de wedstrijd. "Je hebt drie van de belangrijkste plays van de wedstrijd gemaakt. Als je schoten maakt of mist, maak je er niet druk over jongen. Je hebt een geweldige wedstrijd gespeeld. Ik ben trots op je. Ga nu maar naar je team!" En daar was de glimlach van Bryce weer...

