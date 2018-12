Beveren - Asterix Beveren heeft woensdag haar heenwedstrijd in de achtste finales van de CEV Cup volleybal voor vrouwenteams met 1-3 (26-28, 25-16, 17-25 en 15-25) verloren van het Tsjechische Olomouc. De terugwedstrijd voor de Belgische kampioen staat op dinsdag 22 januari (om 17u00) op het programma.

Het team van coach Gert Vande Broek is nog de enige Belgische ploeg actief in de CEV Cup. Oudegem ging er in de zestiende finales uit tegen het Zwitserse Pfeffingen.