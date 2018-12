Ook Gent kan geen vuist maken in heenduel achtste finales Challenge Cup volley

Gent -

Net als Hermes Oostende eerder op de avond, heeft ook VDK Gent zijn heenwedstrijd in de achtste finales van de Challenge Cup volleybal voor vrouwenteams verloren. De Gentse vrouwen gingen in eigen huis met 0-3 (15-25, 20-25 en 23-25) onderuit tegen het Italiaanse Monza. De terugwedstrijd in Italië volgt op woensdag 23 januari (om 18u00).