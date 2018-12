CROKY CUP. KV Mechelen is eerste tweedeklasser in tien jaar die halve finales haalt, ook KV Oostende plaatst zich

Woensdagavond hebben tweedeklasser KV Mechelen en KV Oostende zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Het is de eerste keer sinds 2008 dat er nog eens een tweedeklasser zover raakt in het bekertoernooi.

De beker had een hoofddoel moeten worden voor KV Kortrijk, maar op het wedstrijdblad was daar niks van te merken. Yves Vanderhaeghe pakte uit met vier wissels in vergelijking met de ploeg die afgelopen weekend Club Brugge partij gaf. Op het veld van tweedeklasser KV Mechelen geen sinecure. De eerste periodekampioen van 1B bedankte al na één minuut: Edin Cocalic kon een hoekschop aan de tweede paal eenvoudig binnenduwen. Op het halfuur was het helemaal feest. Rob Schoofs met een mooie ren, Nikola Storm knalde droog in de hoek.

Na rust werd de opdracht voor KV Kortrijk nog wat moeilijker toen Ilombé Mboyo een twijfelachtige tweede gele kaart kreeg voor een vermeende elleboogstoot. Igor de Camargo legde de partij in een beslissende plooi met de 3-0. In het slot kreeg ook bezoeker Charilaos Charisis nog een tweede gele kaart, waardoor de Kerels de partij met negen moesten volmaken. KV Mechelen met de vingers in de neus naar de halve finales van de Croky Cup, het was al tien jaar geleden dat een tweedeklasser daar nog eens in geslaagd was.

Ook KV Oostende wist zich ten koste van Eupen te plaatsen voor de halve finales. Een doelpunt van Richairo Zivkovic zorgde een kwartier voor tijd voor het verschil. Daarna kregen de Kustboys het wel nog even moeilijk na rood voor Goran Milovic, maar de zege werd toch vastgehouden. Dinsdag kwalificeerde AA Gent zich al voor de halve finales van de beker na een 1-3-zege op het veld van STVV.