Zwemkampioene Missy Franklin stopt op nauwelijks 23-jarige leeftijd

Brussel - Missy Franklin heeft op 23-jarige leeftijd laten weten per direct te stoppen met zwemmen. De Amerikaanse won maar liefst vijf keer olympisch goud. De reden voor haar afhaken is aanhoudende pijn in de schouder.

Haar grootste successen kende ze tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012. Als zeventienjarige won ze goud op de 100 en 200 meter rugslag. Ze won bovendien twee keer goud in estafetteteams.

Ze evenaarde nooit meer haar toptijden van dat jaar. Wel won ze een jaar later bij de WK in Barcelona zes keer goud. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won ze ook nog goud, als lid van het winnende estafetteteam van de Verenigde Staten op de 4x200m vrije slag.

Sinds 2016 heeft ze last van de schouder. Ze kon door die reden nooit meer haar topniveau halen.

“Ik stop”, schreef ze woensdag op Twitter. “Dit zijn misschien wel de moeilijkste woorden die ik ooit heb geschreven. En het heeft even geduurd voor ik in staat was ze op te schrijven.”