Club Brugge-fans in opspraak na degoutant liedje over “joden verbranden”

Sinds woensdagmiddag circuleert een filmpje van Club Brugge-fans die zich van hun slechtste kant laten zien op sociale media. De supporters van blauw-zwart hebben het in een ronduit degoutant liedje over “joden verbranden, want die branden het best”. Een verwijzing naar de geuzennaam van de supporters van tegenstander Anderlecht.

De beelden, die woensdagmiddag verspreid werden door de Waalse krant La Dernière Heure, zouden dateren van de topper tussen Club Brugge en Anderlecht van augustus dit jaar. Anderlecht is de aartsrivaal van blauw-zwart. Hun supporters worden ‘joden’ genoemd door de Bruggelingen.

Club Brugge heeft al fel gereageerd op de website van La Dernière Heure. “Het gaat om een kleine groep van de supporters”, klinkt het. “Enkele dagen na de wedstrijd werd de club al op de feiten gewezen door zijn eigen fans en stewards. Intussen hebben we de personen die het liedje zongen geïdentificeerd en een stadionverbod gegeven. We gaan hen ook juridisch vervolgen. Club Brugge veroordeelt dit gedrag ten zeerste en distantieert zich van de feiten. Dit is ontoelaatbaar.”

Aan de beelden kunnen dus nog een juridisch staartje komen. Antisemitisme is strafbaar in België en sommige supporters komen duidelijk herkenbaar in beeld. De fans riskeren geldboetes van 50 tot 1000 euro en zelfs gevangenisstraffen van een maand tot een jaar.

Niet het eerste incident

Het is niet de eerste keer dat supporters van Club Brugge in opspraak komen omwille van dergelijke liedjes. Eerder schreef CCOJB (Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België) al een brief naar het bestuur van Club Brugge, de Belgische Voetbalbond en de Pro League uit verontwaardiging omdat ‘Al wie niet springt is een jood’ geregeld gezongen werd door blauw-zwarte fans.

Toen repliceerde Brugse supportersvereniging Blue Army door te zeggen dat het lied niet naar de Joodse gemeenschap verwijst. “Elke supportersclub geeft andere supporters een naam. Wij zijn “de Boeren”, “de Kwekkers” zijn de fans van Gent en fans van Antwerp en Anderlecht worden “de Joden” genoemd.”