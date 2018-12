Kat Kerkhofs rijdt bijna kasteel Gert Verhulst binnen

Kat Kerkhofs was deze week zó blij met haar uitnodiging voor de talkshow Gert Last Year dat ze bijna binnenreed in het kasteel van Gert Verhulst.

Het Château de Targnon in het Ardense Stoumont ligt op een berg en heeft een oprit die vlak voor het kasteel splitst: via het rechterdeel kun je vlak voor de deur parkeren, via het linkerdeel kun je op een iets hoger geleden deel parkeren dat bezoekers met een trap naar het kasteel leidt.

Kat nam de linkse splitsing en had in het donker niet gezien dat ze op het verhoog moest stoppen. Ze reed haar BMW vast op de trappen. Ze kreeg hulp van een aantal bekenden om los te komen: Viktor Verhulst, Steven Van Herreweghe en Niels Destadsbader.