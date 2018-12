Lanakenaar Steve baat drie zaken uit in Barcelona: "Carnaval, dat mis ik echt"

Lanaken -

Het is een scenario waarin veel jongeren zich vast herkennen: na zijn middelbare schoolcarrière trok Steve Henri van Soest (38) voor een jaartje naar het buitenland. Een sabbatjaar, om uit te zoeken wie hij was en wat hij nu juist met zijn leven wilde aanvangen. Een half jaar in San Diego en een even lang verblijf in Grenoble zorgden niet alleen voor een uitbreiding van zijn talenkennis, het bracht hem ook tot een belangrijke conclusie. “Dat jaar ben ik tot inzicht gekomen dat ik niet in België wou blijven”, vertelt Steve. Vijftien jaar geleden ruilde hij Lanaken in voor Barcelona.