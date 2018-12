Liever sport dan een ster: topkok Giovani Oosters viseert de wereldtop in obstacle run

Ploft u ’s avonds soms ook in uw zetel, murw na een dag hard labeur? Bedenk dan dat er nog mensen zijn die veel hooi op hun vork nemen. Of te veel hooi. De bekende Hasseltse kok Giovani Oosters runt liefst drie horecazaken en broedt op een vierde. Tegelijk sport de vader van drie als een bezetene om de wereldtop in het obstacle run te bereiken. Zijn wens voor 2019? Scoren op het EK en WK. “Sporten geeft me zo veel energie. Toen ik het een paar jaar niet kon doen, ging het niet zo goed met mij. Ik gaf mijn Michelinster terug, ging opnieuw sporten en leven. Nu is mijn leven weer in balans.”