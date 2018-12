Thibaut Courtois en Real Madrid naar finale WK clubs: magistrale Gareth Bale scoort hattrick

Thibaut Courtois mag komende zaterdag spelen om het WK voor clubs. Courtois won met Real Madrid van het Japanse Kashima Antlers in de halve finale: het werd 1-3. Gareth Bale was de grote held van De Koninklijke: de Welshman scoorde een hattrick en is nog maar de derde speler ooit die daarin slaagt op het WK voor clubs.

Real Madrid speelde tegen het Japanse Kashima Antlers in een heruitgave van de finale van twee jaar geleden. Santiago Solari spaarde zijn troepen niet en startte met zijn sterkste elf, met daarbij ook doelman Thibaut Courtois. Desondanks duurde het een poos voor De Koninklijke een gaatje vond. Op slag van rust slaagde superster Gareth Bale er toch in: de Welshman knalde vanuit een scherpe hoek - en via de paal - de 0-1 tegen de netten.

Na de pauze bleek Bale nog een versnelling hoger te kunnen schakelen, want in een mum van tijd had de 29-jarige vleugelspeler er nog twee in doel geprikt: 0-3. Een historisch moment, want Bale is na Cristiano Ronaldo en Luis Suarez nog maar de derde speler ooit die een hattrick scoort op het WK voor clubs. De Kashima Antlers kregen in de 78ste minuut nog even hoop toen Shoma Doi Courtois verschalkte, maar daar zou het uiteindelijk bij blijven. Het slot werd De eindstand was 1-3.

Real Madrid zal het zaterdag om 17u30 Belgische tijd in de finale opnemen tegen gastheer Al Ain, dat gisteren in de andere halve finale al sterker bleek dan het Argentijnse River Plate. Real Madrid won de vorige twee edities van het toernooi. Los Blancos kunnen zo alleen recordhouder worden: Real Madrid deelt het recordaantal eindzeges momenteel met aartsrivaal Barcelona. Beide teams wonnen het WK voor clubs drie keer.