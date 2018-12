VS gaan troepen terugtrekken uit Syrië: “We hebben ISIS verslagen”

President Donald Trump heeft de beslissing genomen omdat hij vindt dat het doel is bereikt, namelijk IS uitschakelen. Hij heeft het ministerie van Defensie verordend te beginnen met de terugtrekking van de troepen, meldde CNN onder aanhaling van bronnen in het Pentagon.

Volgens de Wall Street Journal werden bondgenoten in de regio al op de hoogte gebracht van de beslissing. Trump had vorige week nog een telefoongesprek hierover met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De VS hebben officieel een tweeduizendtal soldaten in Syrië gelegerd, naar eigen zeggen als adviseur en instructeur van de Syrische oppositietroepen.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.