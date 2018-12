Dit is de reden waarom je soms ‘pijn’ hebt aan je haar

Pijn hebben aan je haar is een bizar fenomeen: het lijkt erop dat je lokken het probleem vormen, maar in dat geval heb je eigenlijk vooral last van je hoofdhuid. Het goede nieuws is dat je er iets kunt aan doen.

“De zogenoemde haarpijn situeert zich aan de oppervlakte van de schedel”, zegt de New Yorkse dermatologe Debra Jaliman in een reactie aan lifestylesite Allure. “Het gevoel komt voort uit ontstekingen van bloedvaten in de hoofdhuid. Die irriteren de zenuwen in de haarzakjes en veroorzaken een zeurende pijn. Dat gevoel in de haarfollikels kunnen mensen moeilijk plaatsen, waardoor ze denken dat hun haar zelf aan de basis ligt van het vervelende kwaaltje.”

Haarpijn – ook bekend als trichodynia - kan volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt deels worden voorkomen met een korte coupe. “Hoe langer je haar, hoe meer vocht het absorbeert tijdens het wassen. Je haar wordt er zwaarder van en dat gewicht heeft een negatieve invloed op de pijnervaring. Verzorg je haar bij voorkeur met producten die ontwikkeld zijn om haren makkelijk te ontwarren, dan verloopt het kammen en borstelen een pak vlotter. Ben je bang voor pijn als de kapper je haar kamt? Vraag dan in het salon of je het zelf mag doen. Voor een ander is het immers heel moeilijk om je pijngrens in te schatten”, zegt hij.

Andere opties? Ga niet voor strakke paardenstaarten, vlechten of opsteekkapsels. Was je haar niet te veel, want zo kan je de pH-balans verstoren en haarpijn verergeren. Kun je niet anders, kies dan voor een zachte shampoo - denk aan een babyshampoo - voor de dagelijkse wasbeurt.