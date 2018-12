Het is kerstvakantie, maar Sven De Leijer (39) blijft druk aan het werk. Nog tot 3 januari brengt hij een tweede seizoen van ‘Vrede Op Aarde’, waarin hij op humoristische wijze terugblikt op het afgelopen jaar. “Ik heb alle programma’s van Eén en Canvas in 2018 gezien.”

Voor wie vorig jaar niet naar ‘Vrede Op Aarde’ heeft gekeken: het programma is geen louter nieuws- of sportoverzicht van het afgelopen jaar. Het is eerder een persoonlijke terugblik van Sven ...