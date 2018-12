KRC Genk staat opnieuw voor een belangrijke avond. Blauw-wit gaat in het legendarische Dudenpark van tweedeklasser Union Sint-Gillis op zoek naar een plekje in de halve finales van de Croky Cup. Brengt Racing de verplaatsing tot een goed einde? Of knikkert Union na Anderlecht opnieuw een club uit de G5 uit de beker? Volg het hier live vanaf 20.45u.