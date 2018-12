Nederlandse afhaalchinees mag zijn zaak voortaan een sterrenrestaurant noemen

Bij de uitreiking van de Nederlandse Michelinster viel ook Restaurant O&O in Sint Willebrord in de prijzen, een familierestaurant dat ooit begon als afhaalchinees.

De familie Tsang kon maandagavond zijn geluk niet op, bij de uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren. Hun Restaurant O&O in Sint Willebrord, tussen Roosendaal en Brede, is een van de twaalf nieuwkomers in de lijst. En dat is best indrukwekkend, want de eigenaars zijn destijds helemaal onderaan de ladder begonnen, als afhaalchinees.

Danny en Helena Tsang (respectievelijk afkomstig uit Hongkong en Singapore) kwamen in 1982 vanuit Azië naar Nederland om een afhaalchinees te beginnen. Vijftien jaar geleden besloten ze om het restaurant naar een hoger niveau te tillen, met een verfijnde Oriëntaalse keuken met Franse invloeden.

Zoon Mike werkt bij zijn vader in de keuken, dochters Wendy en Monica staan in de zaal. Monica is maître-sommelier en werd in 2015 door GaultMillau uitgeroepen tot beste jonge gastvrouw.

“Het is een écht familiebedrijf. Wij zijn als kinderen begonnen in de zaak van onze ouders, daarom is dit ook heel emotioneel voor ons”, vertelde Mike na de uitreiken aan Misset Horeca.

“We hebben een iets andere stijl dan de meeste sterrenrestaurants dus het was wel een barrière die we moesten doorbreken. We hebben natuurlijk een Aziatisch georiënteerde keuken, waarbij de opmaak van de borden van minder belang is. Het draait vooral om smaak.”