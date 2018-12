Leon Lowet (Gemeentebelangen) heeft vanmiddag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Herstappe. De zestigjarige Lowet wil in de kleinste gemeente van het land de burgemeester van de verzoening worden.

Klokslag 14 uur mocht Leon Lowet de eed afleggen in handen van gouverneur Herman Reynders. Op 1 januari neemt Lowet in Herstappe de fakkel over van zijn opponent Claudy Prosmans (Herstappe +). Onenigheid ...