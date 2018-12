Gert Verhulst verloor destijds zijn weelderige haardos na een spelletje ‘Wat is de kans’ op zijn boot tijdens ‘Gert Late Night’. Voor het nieuwe programma ‘Gert Last Year’ deden ze het spelletje opnieuw, maar met een nieuw slachtoffer: Tom Waes. Wat is de kans dat hij, verkleed als vrouw, het eerste deel van het programma moet doorbrengen?