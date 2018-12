Hoe denkt de buitenlandse pers over val Michel? “Er wachten koning Filip spannende tijden”

De val van de regering-Michel gaat ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Kranten zien er vooral een “lange periode van onzekerheid” opdoemen.

“De politieke crisis in België, die al weken woedt, is dinsdagavond tot een definitieve uitbarsting gekomen”, schrijft de Nederlandse krant NRC. En de chaos kan nog groter worden, luidt de conclusie daar. “Volgen er binnen de veertig dagen vervroegde verkiezingen, waar vooral de N-VA de laatste dagen op aanstuurt, dan levert dat politieke chaos op. De deelstatenverkiezingen, waarvoor de campagne al loopt, zouden nog altijd in mei plaatsvinden. De kans dat in die omstandigheden een (federaal) regeringscompromis wordt gevonden, is klein.”

Dagblad Trouw schrijft dat Michel dan toch gevallen is, en wel “na een eindeloze struikelpartij”. “De laatste wanhoopspogingen van Michel om zijn kabinet te redden, een reeks handreikingen aan de linkse oppositie, maakten geen indruk op de socialisten.”

De Telegraaf heeft oog voor de rol van koning Filip. “Er wachten koning Filip spannende tijden”, schrijft het ochtendblad. “Zijn koningschap zal immers mede worden beoordeeld op de manier waarop hij opereert in het mijnenveld van de Belgische politiek.”

De krant herinnert zijn lezers verder aan een van de bijnamen van Michel: de mirakelpremier. “Michel gaf tot voor kort leiding aan een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA, die zich eigenlijk liever alleen met Vlaanderen bezig houdt en niet met België. Tenzij om meer bevoegdheden voor Vlaanderen binnen te halen.”

Grote onzekerheid

Na het ontslag van Michel heerst in België vooral “grote onzekerheid”, kopt het Franse Le Monde. Volgens hen stevenen we zo goed als zeker af op een regering van lopende zaken, tot de federale en regionale verkiezingen van mei. “De geschiedenis van het Belgische koninkrijk is doorspekt met zulke periodes van “lopende zaken”, de langste in zijn soort duurde tussen 2010 en 2011 zelfs 541 dagen.”

The Guardian heeft het over een “dramatische dag in het Belgische parlement”, waarin de socialistische partij weigerde zich aan te sluiten bij de “coalitie van de welwillenden” waarnaar Michel op zoek was. De Britse krant slaat de plank echter mis door te stellen dat de Belgen zich nu al opmaken voor “snelle verkiezingen in januari”.

Gelijkenissen met buitenland

In spanje focust El Pais vooral op de rol van de N-VA. Niet verwonderlijk, aangezien de Vlaams-nationalisten hun mening over de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië nooit onder stoelen of banken hebben gestoken. “De val van de regering kan ook de latente territoriale crisis in het land doen herleven. De discussies daarover waren in de ijskast beland nadat de Vlaamse separatisten in 2014 waren toegetreden tot de regering-Michel.”

Verder van huis ziet The New York Times gelijkenissen met andere Europese landen, vooral met Frankrijk. “Net als Michel probeert de Franse president Macron een centrumregering op de been te houden, die te maken heeft met zowel linkse als rechtse oppositie.”