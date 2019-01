Klinken op het nieuwe jaar: deze drankjes worden hip in 2019

Ja, we zullen in 2019 nog steeds gin-tonic drinken, maar er zijn ook heel wat nieuwe drankjes en leuke cocktails die zich aandienen. Zo schuift het toonaangevende Food & Wine Magazine cocktails met obscure groenten naar voren. Iets waar ook Olivier Jacobs van de Gentse bar Jigger’s zich in kan vinden. Manuel Wouters van het Antwerpse Sips en Njam! denkt dan weer dat we met z’n allen voor alcoholarmere drankjes gaan.

Als het regent in de Verenigde Staten, dan druppelt het ook bij ons en dus is het geen slecht idee om te kijken naar wat kenners aan de overkant van de grote plas zien als de grote trends in alcoholische drankjes voor het nieuwe jaar. Food & Wine Magazine legde daarvoor zijn oor te luister bij een resem mensen uit de sector zoals barmannen en hoteleigenaars.

Het drankje om naar uit te kijken is volgens hen de Aperol frosé. Dat is een fotogenieke cocktail op basis van Aperol en diepgevroren rosé, twee populaire drankjes ineen dus. Ook Manuel Wouters denkt aan Aperol voor 2019, maar bijvoorbeeld ook aan vermout. "We worden voorzichtiger met alcohol en drinken daarom minder zware dranken zoals Aperol. Ook mocktails blijven aan populariteit winnen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit."

De Amerikaanse experten voorspellen ook een succesvolle toekomst voor cocktails met vergeten groenten en paddenstoelextracten. Dat ziet ook Olivier Jacobs van de Gentse cocktailbar Jigger's, al zullen die volgens hem niet meteen hun weg vinden naar het grote publiek. "Wij experimenteren bijvoorbeeld zelf met limonades met paddenstoel. Ook gepekelde groenten en gefermenteerde dranken blijven in opmars. Denk maar aan kombucha en kruidige frisdranken."

Lokaal verhaal

Wat spirits zelf betreft, verwijzen beide heren naar mescal. "Terroirproducten zoals mescal of een eau de vie doen het goed. Dat zijn producten die verbonden zijn aan een specifieke streek. Het is een beetje hetzelfde zoals met wijn. We gaan wereldwijd op zoek naar bijvoorbeeld die ene rum die van dat ene dorpje afkomstig is. Een lokaal verhaal, maar dan op wereldvlak", zegt Jacobs. Staan nog op het trendlijstje van Wouters: bourbon en rye whisky.