Man kweekt cannabis in kelder: “Wilde er eigenlijk een wellnesscomplex van maken”

Een 42-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode kreeg woensdag een celstraf van 18 maanden met gedeeltelijk uitstel en een geldboete van 6.000 euro voor het opstellen van een cannabisplantage in een uitgegraven kelder in zijn tuin. “Ik wilde er eigenlijk een ondergronds wellnesscomplex van maken”, legde hij uit.

“Ik heb al van alles gezien, maar uwe hof was wel iets bijzonder”, stak de rechter van wal tijdens de zitting in november. In 2015 begon de man uit Meeuwen-Gruitrode met graafwerken in zijn tuin. Naar ...