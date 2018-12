Jean-Pierre Van Rossem wordt in besloten kring begraven

De vorige week overleden beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem (73) zal donderdag begraven worden. Dat werd gisteren vernomen bij zijn mijn mama.

“Er komt geen kerkelijke eredienst. De begrafenis zal ergens in de buurt van Kapelle-Op-Den-Bos plaatsvinden”, zegt de vrouw die zelf in een home in Brugge verblijft.

Advocaat Peter Callebaut, die Van Rossem bijstond in zijn vele rechtszaken laat nog weten dat de familie gekozen heeft voor een intieme plechtigheid in besloten kring. Jean-Pierre Van Rossem overleed vorige week donderdag nadat hij twee dagen eerder met longklachten was opgenomen in het ziekenhuis.