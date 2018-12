Nederland kiest: altijd wintertijd (en waarom dat voor ons belangrijk is)

Als het van onze Noorderburen afhangt, is het binnenkort gedaan met het verzetten van de klok. Het merendeel van de Nederlanders is immers voorstander van de permanente wintertijd. Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van het kabinet onder bijna 2.000 Nederlanders. De keuze van Nederland is mogelijk belangrijk voor België. Ons land engageert zich immers om dezelfde keuze te maken als Nederland en Luxemburg, zodat er binnen de Benelux geen tijdsverschillen ontstaan.

Volgens de peiling is 41 procent van de Nederlanders voorstander van het aanhouden van de wintertijd, ook wel standaardtijd genoemd. 27 procent ziet liever permanent het zomeruur op de klok staan, terwijl 24 procent alles nog het liefst bij het oude laat.

Liefhebbers van het winteruur vinden dat die tijd beter aansluit bij het bioritme en daarom gezonder is. Fans van de zomertijd genieten dan weer liever van een uurtje langer licht in de zomer om bijvoorbeeld ’s avonds laat nog te kunnen sporten of een terrasje te doen. Volgens wetenschappers zou permanente zomertijd echter ook heel wat kwaad kunnen doen. Ze waarschuwen dat het kan leiden tot meer gevallen van depressie, kanker en hart- en vaatziekten.

Voorlopig wordt er in Nederland echter nog niets definitief beslist. Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, neigt naar een keuze voor permanente zomertijd. Mocht Nederland voor het definitieve winteruur kiezen, terwijl Duitsland het zomeruur verkiest, dan zal het handeldrijven tussen beide landen een pak lastiger zijn. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken zal binnenkort dus eerst nog eens met haar Duitse collega rond de tafel gaan zitten, alvorens definitieve knopen door te hakken.