Genk -

Een bewoner kan voorlopig niet terug naar zijn appartement op de Hooiweg in Genk. Daar ontstond afgelopen nacht brand in de woonruimte, in de buurt van de sofa. De man was op dat moment niet thuis en het vuur doofde vanzelf door een gebrek aan zuurstof, maar de roetschade is wel groot. Voor de bewoner van de blok, in beheer van een sociale woonmaatschappij, wordt tijdelijk naar een oplossing gezocht.