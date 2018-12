Autodief maait politievoertuig van de weg tijdens helse achtervolging op E314

Maasmechelen / Tongeren -

Een 48-jarige Antwerpenaar kreeg woensdag een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 4.800 euro omdat hij een politievoertuig in volle snelheid op de E314 in Maasmechelen ramde tijdens een helse achtervolging. De man had eerder die dag een voertuig gestolen aan het station in Tongeren, en dat terwijl hij een rijverbod van negen maanden had lopen.