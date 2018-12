Sprookjesdag op basisschool De Wissel

Neeroeteren

Maaseik - Samen met de kinderen van onze school doken we in een ver verleden waar het vertellen van sprookjes nog 'dagelijkse kost' was.

De kinderen van De Wissel mochten ’s morgens verkleed in een sprookjesfiguur naar school komen.

Bij de verschillende leerkrachten werd een sprookje voorgelezen.

Daarna voorzag iedere groepsleider een leuke muzische activiteit gekoppeld aan het verhaal.

Bedoeling was om verschillende mooie sprookjes die er zijn nog eens onder de aandacht te brengen en om de kinderen spelenderwijs enkele levenslessen bij te brengen. Zo vangen we meteen twee vliegen in één klap en koppelen het nuttige aan het aangename. Onze kinderen beleefden een geweldige sprookjesdag. De moraal van deze activiteit zou kunnen zijn dat muzisch plezier beleven op school minstens even belangrijk is dan het leren van alle andere vakken.