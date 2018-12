Waarom er geen producten van Mars, Red Bull en Heineken in Colruyt liggen

Bij Colruyt zijn producten van enkele multinationals tijdelijk niet meer overal te koop. De keten wil zo een prijsvoordeel afdwingen.

Colruyt vecht samen met enkele andere Europese supermarktketens een strijd uit om de inkoopprijzen van producten van Mars, Red Bull en Heineken, meldt de nieuwsbrief Retail Detail. De actie wordt gevoerd door zes Europese retailers die aangesloten zijn bij de aankooporganisatie AgeCore. Zij willen dat de prijzen met 0,8 procent dalen.

De gevolgen van de actie zijn zichtbaar in de webshop ­Collect & Go, waar referenties van onder meer M&M’s, Mars, Bounty en Twix tijdelijk niet beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor het kattenvoer van Perfect Fit en het ­hondenvoer van Pedigree, eveneens producten van Mars. In de winkels zijn er lege dierenvoerschappen en is ook Red Bull niet overal verkrijgbaar.

Colruyt zegt in een reactie op een constructieve manier tot een oplossing te willen komen.