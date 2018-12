Kritiek op model in kersttrui van Forever 21. Zie jij het probleem?

De Amerikaanse kledingketen Forever 21 is in een storm van kritiek terechtgekomen door een model in een kersttrui. Het probleem? Het kledingstuk met knipoog naar de film ‘Black Panther’ wordt gedragen door een blonde jongeman, terwijl een model met Afrikaanse roots volgens fans een logischere keuze was geweest.

De kersttrui met het opschrift ‘Wakanda Forever’ is een ode aan de Marvel-film Black Panther, met een voornamelijk zwarte cast. Het feit dat Forever 21 nu een blank model inschakelt om een kledingstuk te promoten dat op de prent is geïnspireerd, schiet bij velen in het verkeerde keelgat. “

“In welk universum denken jullie dat het oké is om een blank model Wakanda-kleding te laten voorstellen. Als een ex-medewerker van jullie bedrijf, ben ik erg beledigd”, schrijft ene Mark-Paul. “Dit is wellicht het meest ‘witte’ model dat ze konden vinden”, aldus iemand anders.

But they got the whitest kid you know wearing the sweater... pic.twitter.com/NrzaFFeO9q — Prince of Gwangju (@KirstiQueTee) December 18, 2018

Hey @Forever21, In What Universe Did You Think It Was Ok To Feature A White Model In Wakanda Gear? Granted, Chances Are You Knew It Wasn't Ok, But Still. As A Former #21Men Brand Specialist For The Company, I'm Highly Offended. — Mark-Paul (@WhoIsMarkPaul) December 18, 2018

Inmiddels heeft de winkelketen de foto offline gehaald. In een reactie aan de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, biedt Forever 21 excuses aan. “We nemen feedback op onze producten en marketing uiterst serieus. We vieren alle superhelden met veel verschillende modellen van verschillende etniciteiten. We verontschuldigen ons als de foto in kwestie aanstootgevend was”, luidt het statement.



Een beeld uit 'Black Panther'