Dit worden de gezondheids- en wellnesstrends voor 2019

Als we de glazen bol van Pinterest mogen geloven, dan brengt 2019 heel wat nieuwe trends rond alles wat met gezondheid te maken heeft. Dat kan gaan van bepaalde voedingswaren tot sporten en huidverzorging. Daarvoor nam het platform een kijkje naar de profielen van zijn 250 miljoen gebruikers wereldwijd. Dit waren de tien trends die ze konden ontwaren.

De vlierbes

Vergeet aardbeien, frambozen of kruisbessen, het nieuwe populaire besje dat we in allerlei smoothies, siropen, confituren en ontbijtbowls zullen verwerken, is afkomstig van de vlier. Het staat bekend voor zijn ontstekingsremmende en antioxiderende effecten. De zoekterm steeg in populariteit met een indrukwekkende 685 procent.

Bakuchiol smeren

Bakuchiol is een plantaardige vitamine A of retinol die de huidvernieuwing bevordert en de collageenproductie verbetert. In de geneeskunde is het al langer bekend voor de genezende krachten die het heeft. Daarom is het geen verrassing dat zoekopdrachten naar het ingrediënt met 275 procent zijn gestegen. Smeren maar!

Superpoeders

Superfoods blijven ook in 2019 een trend. Denk aan onder meer acai en spirulina die eerder al doorbraken en moringa en maca die nu opduiken. Die laatste wordt wel eens de Peruaanse ginseng genoemd. Er werd alvast 189 procent keer meer naar gezocht.

Dutjestijd

We zijn allemaal moe door een stressvolle job of jengelende kinderen en dus wordt een goede nachtrust steeds belangrijker. Zoektermen als 'slaapoptimalisatie' zitten dan ook in de lift, met zo'n 116 procent meer bepaald.

Plannen maar

In 2019 gaan we, als we Pinterest mogen geloven, met z'n allen mindfull eten. Dat betekent vooraf plannen wat je gaat kopen in de supermarkt en uitschrijven wat je gedurende de week zult eten. De term 'maaltijd plannen' schoot met 475 procent flink de lucht in.

Geitenmelk voor elk

Er zijn enkele opvallende nieuwkomers in de badkamer, of wat dacht je van zeep van geitenmelk (goed voor een toename van 231 procent)? Die zou goed zijn voor het verwijderen van dode huidcellen en veel vitamine A bevatten die de huid helpt te herstellen.

Fit met elastiek

Wie regelmatig in de fitness of crossfit vertoeft, heeft de brede elastiek misschien al zien opduiken. 2019 moet het jaar van de doorbraak worden ervan. Er werd in elk geval 1.913 procent keer meer gezocht naar work-outs met die elastieken die weerstand bieden terwijl je de oefeningen uitvoert.

Dag drank

Als we op de cijfers van Pinterest mogen afgaan, dan zal het succes van Tournée Minérale niet meteen afnemen. Het platform meldt dat gebruikers op zoek gaan motiverende citaten en ideetjes voor niet-alcoholische dranken. Het aantal mensen dat de zoekterm 'nuchter leven' invoerde, lag 746 procent hoger.

Bezige bijtjes

Er werd 146 procent keer meer gezocht op bijenwas en dan vooral naar de producten die ermee worden gemaakt om voeding in te bewaren. Ze vormen een milieuvriendelijk alternatief voor plastic of aluminiumfolie.

Ontspannende gember

Gember gooien we al in onze thee en Aziatische gerechten, maar het vindt nu ook zijn weg naar de wellness. Er werd in de voorbije maanden al zo'n 659 procent vaker gezocht naar gemberolie op Pinterest.