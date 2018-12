OKRA Bree gaat feestjaar tegemoet

Bree - Liefst 137 leden van OKRA Bree waren aanwezig op het kerstfeest in zaal De Barrier in Gerdingen.

Onze vormingsverantwoordelijke Leen Sweldens verwelkomde de genodigden, de leden en bestuursleden en overliep de activiteiten van het voorjaar 2019. Mia Mussen, bestuurslid van ons trefpunt, neemt in januari ontslag en werd bedankt met een mooi boeketje bloemen.

Jean Hubert Hoeven, medevoorzitter van OKRA Limburg, sprak de leden toe over het feestjaar 2019. OKRA viert namelijk zijn 65-jarig bestaan.

De bezinning met mooie teksten werd gebracht door de K-verantwoordelijken onder leiding van E.H. Tuur Janssen.

Daarna konden de leden zich tegoed doen aan een lekker middagmaal met eventueel een glaasje wijn.

André Spelmans, reisleider van ons trefpunt, overliep met een geslaagde powerpointpresentatie de activiteiten van het afgelopen jaar en de geplande reizen in 2019.

De ontspanning met sfeervolle sketches mocht er best zijn.

Na de reuzetombola (altijd prijs) werd de namiddag afgesloten met koffie en vlaai.