Véronique De Kock is verloofd, maar hield het nieuws stil: ”Na die negatieve reacties stond ik niet te springen”

In de laatste aflevering van Die Huis verwelkomde Erik Goens dinsdagavond Veronique De Kock. De ex-Miss was erg openhartig en vertelde dat ze tot haar achtste was opgevoed door haar grootouders die overbeschermend waren. “Ik had nog nooit een jongen gezien voor mijn 17de. Daarna heb ik uiteraard wel die schade ingehaald”, klonk het.

Zo trouwde De Kock op haar 21ste met François Xavier Nieberding. Het was haar tweede lief. Het huwelijk strandde na twee jaar. “Ik was veel te jong, maar trouwen was de enige manier om samen te zijn.” Na Nieberding was Veronique ook samen met Frank Slaets met wie ze in 2005 een zoon kreeg, Sébastien. In 2013 volgde een tweede zoon, Maximilien, met toenmalige partner Fabien Gribaudo.

De Kock is ook een erg geliefd onderwerp van de roddelpers. Iets wat ze naar eigen zeggen niet begrijpt. “Ik zeg niks, ik doe niks en toch sta ik in de boekskes.” Om de pers voor te zijn, kwam ze vorig jaar zelf met het nieuws van haar nieuwe liefde, Manuel Goossens, naar buiten. “Maar de reacties die ik toen kreeg... Wauw. Mijn vriend was behoorlijk pissed.” Tegen Erik Goens verklapt ze ondertussen ook dat ze tijdens de opnames al enkele maanden verloofd is met Manuel. “Denk je dat je na zo’n negatieve reacties staat te springen om zo’n nieuws te brengen? Enkel mijn familie en dichte vrienden weten van de verloving”, klinkt het.

Achter de lach van de cover schuilde vaak een heel ander verhaal bij Véronique De Kock. Nu heeft ze twee gezonde zonen, maar een reeks miskramen gingen er aan vooraf, vertelt ze aan Eric in Die huis. Van het ziekenhuis naar een fotoshoot was loodzwaar.

In het zesde middelbaar won Véronique De Kock zowel de titel van Miss Antwerpen als van Miss België. De schooldirecteur steunde haar en gaf haar toestemming om de examens te spreiden over een langere periode. Daar kwam heel wat protest op. Petities van boze ouders, leerkrachten die eropuit waren om haar zwaar te testen,…