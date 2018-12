Belgische Staat moet reisdocumenten bezorgen aan twee kinderen van Beringse IS-strijdster

De Brusselse kortgedingrechter heeft beslist dat de Belgische staat de reisdocumenten moet bezorgen aan de twee minderjarige kinderen van Syrië-strijdster Amina Ghezzal uit Beringen. De twee dochtertjes, Maria (2) en Sirin (4), verblijven momenteel bij een tante in Turkije, maar omdat ze niet over identiteitsdocumenten of een geboorteakte beschikten, konden ze niet zomaar naar België komen.

Amina Ghezzal (29), de dochter van Rachma Ayad, is opgepakt in de Turkse stad Kayseri. Vijf jaar eerder vertrok ze vanuit België naar het kalifaat van IS. Op 3 april is ze in Turkije veroordeeld tot tien ...