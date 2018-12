‘Carlton’ uit The Fresh Prince sleept makers van Fortnite voor de rechter

De Amerikaanse acteur Alfonso Ribeiro, bekend van de jaren 90-sitcom The Fresh Prince of Bel-Air, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Epic Games, de bedenker van de populaire videogame Fortnite. Dat meldt TMZ.

In Fortnite worden gamers met honderd tegelijk op een eiland gedropt met maar één doel: overleven. Ze hebben geen eten bij zich, en behalve één bijl ook geen enkel wapen. Alle middelen om in leven te blijven, moeten ze dus zien te verzamelen.

In het spel is het ook mogelijk om je personage bepaalde dansjes te laten doen. Maar het zogenoemde ‘Fresh emote’-dansje is volgens acteur Alfonso Ribeiro een duidelijke kopie van zijn beroemde ‘Carlton dance’, waarmee de Fresh Prince-acteur beroemd werd.

“Epic heeft meneer Ribeiro niet gevraagd om zijn gelijkenis en intellectuele eigendom te gebruiken, laat staan voor een compensatie gezorgd”, zegt de advocaat van de acteur aan TMZ over de zaak.

