Harmonie Sint-Cecilia geeft kerstconcert

Thiewinkel

Lummen - De Koninklijke Harmonie Sint- Cecilia heeft een kerstconcert gegeven in de parochiekerk

Het kerstconcert in Thiewinkel was dit jaar aan zijn jubileumeditie toe. In een uitverkochte parochiekerk bracht de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia samen met het Sint-Jankoor, onder leiding van Josiane Steenaerts, voor de vijfde maal een gevarieerd kerstprogramma.

Het geheel werd aangevuld met een eigentijds kerstverhaal, gebracht door de toneelgroep Thiewinkel, en een optreden van de groep 'Anders Gezien'. Apotheose van de namiddag was de spontane samenzang van het publiek, het koor en de harmonie in een potpourri van kerstliederen.