VIDEO. Hevige brand in Heusden-Zolder: woning is onbewoonbaar

Heusden-Zolder -

In een woning in de Inakker in Heusden-Zolder heeft vannacht omstreeks 2 uur een hevige brand gewoed. Toen de brandweer ter plekke kwam, sloegen de vlammen al uit de woning. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een opeenhoping van rook. De hitte die daarbij vrijkwam, zorgde voor een ontploffing. De woning is onbewoonbaar verklaard. De jongeman die er woont wordt opgevangen door familie. Voor zijn huisdier, een leguaan, zocht de brandweer gisterenavond laat nog een opvangplaats.