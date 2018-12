Zo maak je de perfecte kerstkalkoen klaar volgens een sterrenchef

Om je alvast wat stress te besparen bij het bereiden van een smakelijke kalkoen voor kerstavond, heeft Wolfgang Puck enkele tips in petto. En of hij de geschikte man daarvoor is, de Oostenrijks-Amerikaanse chefs is eigenaar van meer dan twintig restaurants wereldwijd en heeft acht Michelinsterren op zak.

Op heel wat kersttafels is de kalkoen nog steeds de ster van de avond, maar de grote vogel is niet altijd even makkelijk om smakelijk klaar te maken. Te droog, te weinig vulling, te lang in de oven gezeten, ... er kan vanalles mislopen. Daarom is het misschien interessant om even stil te staan bij de tips van Wolfgang Puck voor de perfecte kalkoen. In een interview met The Independent geeft hij aan dat de weg daar naartoe al begint in de supermarkt.

Gemiddelde kalkoen

"Ik kies liefst voor een kalkoen die niet al te groot is. Meestal opteer ik voor eentje van zes kilo, maar in de VS komen er soms kalkoenen op tafel die dubbel zo groot zijn. Daarvan raakt de borst te snel uitgedroogd", vertelt hij. Nadat je er de beste kalkoen hebt uitgekozen, begin je best de dag voordien al aan de voorbereiding. Wrijf het diertje in met een zout, peperkorrels en tijm of rozemarijn en stop het een nachtje in de koelkast. "Zo creëer je meteen meer smaak. Dat is echt de beste methode. Daarna droog ik de kalkoen heel goed af en laat het een tijdje uit de koelkast staan."

Boter onder borst

Vervolgens laat je de kalkoen op kamertemperatuur komen. Steek nooit de vogel in de oven als die nog koud is, waarschuwt de chef. Puck stelt vervolgens een mengsel samen van boter, rozemarijn, salie en peper en stopt de klonten kruidenboter onder de huid van het kaalgeplukte dier. "Het is vooral belangrijk dat je er genoeg onder de borst stopt", klinkt het.

Theorie klopt niet

En dan volgt het uur van de waarheid, de kalkoen die in de oven klaargemaakt wordt. Volgens Puck kan je dat bijna niet goed doen zonder een vleesthermometer. "Ik denk dat dat de sleutel is tot het succes om de kalkoen niet overgaar te laten worden." Daarmee wijst hij ook de theorie naar de vuilnisbak dat je de kalkoen zo'n 20 minuten per kilo moet geven in de oven, dat is volgens hem te veel.

Als laatste stap raadt hij aan de kalkoen uit de oven te halen net voor die helemaal gaar is. Laat die vervolgens een kwartiertje rusten voor je het op tafel zet en de kalkoen zal volgens de sterrenchef "perfect gaar" zijn. Succes!