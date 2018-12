Achel / Hamont-Achel -

Een 26-jarige Afghaan is woensdag in Hasselt veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van een 78-jarige vrouw van buitenhuis Sint-Oda in Achel. Daarnaast is hij voor 10 jaar zijn rechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet de twintiger 7.280 euro betalen.