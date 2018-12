Stuk beton van viaduct E17 valt door dak van bus De Lijn

Er is woensdagochtend een stuk beton van het viaduct aan de E17 in Gentbrugge door het dak van een bus van De Lijn gevallen. Dat meldt Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, en wordt bevestigd door de openbare vervoersmaatschappij. Het Agentschap Wegen en Verkeer had vorige week nochtans veiligheidsnetten gehangen onder het viaduct. Er vielen geen gewonden.

“Dit gebeurde nadat het Agentschap Wegen en Verkeer er vorige week controle- en afkappingswerken uitvoerde”, schrijft Vandenbroucke op Twitter. “De veiligheid onder het viaduct van Gentbrugge is duidelijk niet gegarandeerd.”

“Het is duidelijk dat het levensgevaarlijk is voor iedereen die onder het viaduct van Gentbrugge komt”, aldus het parlementslid in een reactie aan onze redactie. “Het had evengoed een bus met schoolkinderen kunnen zijn. Er moeten dringende maatregelen worden genomen. Het is onverantwoord om hier nog mensen te laten fietsen, stappen of rijden. Ik waarschuw hier al maanden voor.”

Chauffeur al in de bus

“Het klopt inderdaad dat er een stuk beton door het glazen dak van een van onze bussen is gegaan”, zegt De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. “Wegen en Verkeer is verwittigd en ging ter plaatse, net als enkele collega’s van De Lijn. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.”

“Het incident gebeurde op de stelplaats van De Lijn”, zegt Hans Verbeeck van het actiecomité Viadukaduk dat strijdt tegen de aanwezigheid van het viaduct in de buurt en de overlast die het teweegbrengt. “Maar er was wel al een chauffeur aanwezig in de bus die aan zijn rit zou beginnen. Van een collega van hem weet ik dat hij enorm is geschrokken. Het brokstuk was niet zo groot, een halve vuist ongeveer.” Verbeeck verwacht dat de chauffeurs van De Lijn actie zullen onder nemen. “Het is duidelijk niet veilig om hun bus op te halen.”

Veiligheidsnetten

Nog maar vorige week werden er veiligheidsnetten onder het viaduct gehangen. Die moesten vermijden dat er nog stukken beton naar beneden vielen.

Het is zeker niet het eerste incident met het viaduct. De laatste melding dateert nog maar van 29 november. Een passant zag toen “een vuistgroot stuk beton” vallen op het fietspad onder het viaduct.

Het snelwegviaduct, dat van 1966 dateert, staat sinds dit jaar onder verhoogd toezicht. De onderkant van het bouwwerk werd vorige maand nog helemaal afgespeurd met een hamer, om loszittende stukken beton los te kloppen.

Het viaduct wordt ook elk jaar meer gebruikt. In 2010 werden er op een gemiddelde weekdag 104.486 voertuigen geteld. In 2017 was dat opgelopen tot 113.373 voertuigen.