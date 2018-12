De programma’s die u vanavond op televisie moet zien

Vanavond kan u op VTM kijken welke groep zich tot beste synchroon dansers van de Lage Landen kan kronen in ‘Dance As One’. Op Eén krijgen Danira Boukhriss en Kobe Ilsen hoog bezoek in ‘Over Eten’. Erna kan u kijken naar de tweede en laatste aflevering van ‘Without Limits’, waarin de groep verder trekt door Vietnam. En ZES presenteert de misdaadfilm ‘Mystic River’.

1) ‘Dance As One’

In de laatste aflevering van ‘Dance As One’ strijden drie groepen om de titel van beste synchrone dansgroep en de geldprijs van 50.000 euro. The Revolutionary, Oxygen en The CDK proberen ...