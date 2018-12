Geslaagd kerstconcert in de St. Lambertuskerk in Neerharen

Neerharen

Lanaken - Zaterdagavond 15 december was er druk verkeer in Neerharen, richting Kasteelstraat, of preciezer gezegd naar de St Lambertuskerk. Geen wonder, de Vocal Group Pur Sang en de Vocal Group Pur Pop zongen er het kerstconcert en dat staat garant voor muzikaal genot. 'Life is a song, sing it' luidt het motto van deze koren, die in 2011 werden opgericht; .

Een mooi programma, zang afgewisseld met knap vierhandig pianospel door Charlotte en Josephine de Loë deed ons de tijd vergeten.

Een repertoire aan bekende en onbekende kerstliederen trok voorbij en oogstte keer op keer een dankbaar applaus. Het is weer gelukt de grote schare van bezoekers de St Lambertuskerk tot enthousiasme te bewegen. De kerk, deze kerk, staat nog steeds “midden in het dorp” en het blijkt dat het Pastoor Gust Vanherck met zijn parochie altijd weer lukt om de mensen van heinde en verre naar “zijn” kerk te verlokken.

Een dankwoord voor alle medewerkers achter de schermen: voor het concert hadden zij het kerkinterieur geheel gewijzigd en 12 uur na dit concert, zondagmorgen 16 december, was de kerk weer in de gewone staat voor de eucharistieviering teruggebracht. Een bewijs dat deze parochie kan rekenen op een actieve groep van helpers. Een woord van dank voor dit collectief is hier zeker op zijn plaats!