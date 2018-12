Victoria Beckham viert tienjarig jubileum met rode cijfers

Victoria Beckham had met het tienjarig bestaan van haar gelijknamige label dit jaar veel reden tot vieren, maar nu wordt 2018 toch afgesloten met een domper op de feestvreugde. Zo zou ze zo'n 11 miljoen euro verlies hebben gemaakt.

Sinds Victoria Beckham haar eigen label oprichtte in 2008 heeft ze er zelf niet al te veel aan verdiend. Zeker de laatste jaren sluit ze steevast af met een verlies. Hoewel haar omzet dit jaar met 17 procent groeide, bleek de eindafrekening niet zo rooskleurig, maar eerder dieprood. Zo zou er zo'n 11 miljoen euro verlies gemaakt zijn. Dat is 24 procent meer dan in 2017 en goed voor meer dan 30.000 euro per dag, meldt Sky News.

Dat het verlies zo groot is, heeft veel te maken met het nieuwe pad dat het label bewandelt. Zo werden er nieuwe winkels geopend en werd er geïnvesteerd in de webshop, die nu naar 120 landen verscheept. In juni nog stelde Victoria met Paolo Riva een nieuwe CEO aan. Die moet er in 2019 voor gaan zorgen dat er een kentering komt in de cijfers.